"Вы увидите результаты": в ВСУ заинтриговали совместной работой с партизанами на юге

На временно захваченных территориях юга Украины разворачивается активное партизанское движение, и уже на сегодня действия его сопротивления достаточно результативны.

Так, вскоре можно будет увидеть результаты совместных действий партизан и Сил обороны юга.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"(Партизанское движение – ред.) достаточно активно в сочетании с нами. Поэтому наше огненное поражение и их внутренний огонь во всех смыслах очень результативен. И я думаю, что в ближайшее время вы увидите именно те результаты, которые подчеркнут то, что мы действуем вместе ", – сказала Гуменюк.

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Напомним, 5 августа во временно захваченной Новой Каховке прогремел взрыв на складе с боеприпасами российских войск. Захватчики в панике ищут по городу информаторов об их складах.

Заметим, что в оккупированном Севастополе крымские партизаны распространили послания с предупреждениями для российских войск о том, что "судная ночь все ближе".

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