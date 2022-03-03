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"Вы вдохновляете мир": Блинкен поблагодарил украинцев за мужество, стойкость и решительность

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"Вы вдохновляете мир": Блинкен поблагодарил украинцев за мужество, стойкость и решительность

Associated Press

Госсекретарь США обратился к украинскому народу.

Украинский народ воодушевляет мир на фоне борьбы с агрессией России.

Об этом в видеообращении заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Украинский народ, позвольте мне просто сказать: вы вдохновляете мир. Мы чувствуем это во всех уголках мира. Мы видим ваше невероятное мужество, вашу стойкость, вашу решительность, и это вдохновляет. Это время, чтобы укрепить нашу веру, и вы укрепляете нашу веру в демократию, в свободу, в способность мира победить агрессию, в способность добра победить зло... Мы подтверждаем это потому, что вы подтверждаете это... Вы демонстрируете это, вы показываете это миру... И весь мир с вами. Сохраняйте веру - мы будем делать то же самое. И в конце концов, и вы, и мы победим", — сказал Блинкен в видеообращении к народу Украины в четверг.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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