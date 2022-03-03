"Вы вдохновляете мир": Блинкен поблагодарил украинцев за мужество, стойкость и решительность

Госсекретарь США обратился к украинскому народу.

Украинский народ воодушевляет мир на фоне борьбы с агрессией России.

Об этом в видеообращении заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Украинский народ, позвольте мне просто сказать: вы вдохновляете мир. Мы чувствуем это во всех уголках мира. Мы видим ваше невероятное мужество, вашу стойкость, вашу решительность, и это вдохновляет. Это время, чтобы укрепить нашу веру, и вы укрепляете нашу веру в демократию, в свободу, в способность мира победить агрессию, в способность добра победить зло... Мы подтверждаем это потому, что вы подтверждаете это... Вы демонстрируете это, вы показываете это миру... И весь мир с вами. Сохраняйте веру - мы будем делать то же самое. И в конце концов, и вы, и мы победим", — сказал Блинкен в видеообращении к народу Украины в четверг.