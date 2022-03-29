"Вы вели такую войну против геев в Европе, что не заметили, как сами стали пидар***ми" — сын Игоря Палицы бывшим российским друзьям

Кроме того, Захар Палица процитировал несколько строк из известного стихотворения украинской поэтессы Анастасии Дмитрук, написанного в марте 2014 как реакция на российскую аннексию Крыма.

Сын народного депутата Украины, лидера партии «ЗА Майбутнє», волынянина Игоря Палицы эмоционально обратился к своим подписчикам и друзьям-россиянам, резко осудив тех, кто боится выразить мнение о войне России против Украины и трусливо умалчивает о зверствах оккупантов.



Захар Палица убежден, что Россия никогда не была и не будет для Украины братским народом, а Украина обязательно победит.



Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook на русском языке, чтобы его могли понять те, кому адресовано обращение.



«Многие мои российские друзья, уже бывшие друзья, молчат. Я уверен, что почти все из них против этой войны. С некоторыми меня связывали долгие годы дружбы. Они приходили ко мне домой, сидели за столом с моими родителями. Сейчас они исчезли.



Большинство из них живут в Европе или прожили там немалый отрезок своей осознанной жизни. В европейских странах с демократическими взглядами, в обществе, которое не учит бояться. И все же они молчат. Молчат из-за страха выразить свое мнение. Молчат из-за того, что боятся, как на них могут отразиться последствия.



За последний месяц я встретил около 10 достойных людей, родившихся в России. И знаете что, мои бывшие российские друзья? Эти ребята не боятся, они отдают свое жилье беженцам, выражают свое мнение в социальных сетях и ходят на митинги в поддержку Украины, прекрасно понимая, что в Россию они, наверное, уже никогда не вернутся.



Они собирают гуманитарные грузы и помогают паковать фуры с бронежилетами, тепловизорами и т.д. В помощь ребятам в Украинской армии, чтобы те, в свою очередь, более эффективно тоже могли отправлять грузы матерям оккупантов и фашистов.

Кроме того, Захар Палица процитировал несколько строк из известного стихотворения украинской поэтессы Анастасии Дмитрук, написанной в марте 2014 как реакция на российскую аннексию Крыма:



«Духа нет у вас быть свободными —



нам не стать с вами даже сводными.



Вы себя окрестили «старшими» —



нам бы младшими, да не вашими.



Вас так много, а, жаль, безликие.



Вы огромные, мы — Великие».

"Спасибо, можете дружно отписываться. Слава Украине! Мы обязательно победим!" – подытожил Захар Палица.



Немцы в 2022 году принимают у себя семьи еврейских беженцев из Украины, в то время как их мужья, евреи, воюют с Украинцами против рашистов, защищая свой дом и свои территории.



Подумайте, возможно, вы и ваше правительство все-таки что-то и делаете неправильно? Это абсолютно ваше право и никто не смеет вас осуждать. Но я хочу сказать вам две вещи.



При загнивающей экономике в своей родной стране вы вели столь сильную и достойную войну против геев в Европе, мои «дорогие» бывшие российские друзья, не заметившие, как сами стали пидар***ми.



И второе. В России, как я написал ранее, есть люди, как оказалось. Но россия нам не братский народ, никогда не был и никогда не станет», – высказался сын Игоря Палицы.

Сам же Игорь Палица, конечно, поддержал позицию сына, прокомментировав:



«Эта война четко расставила все на места и научила нас разбираться, кто есть кто. Да, сын, мы обязательно победим и все будет Украина! Слава Украине и Слава ее Героям!!!