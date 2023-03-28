"Вы вернетесь в русский мир": сумасшедший российский оккупант разразился угрозами в сторону украинцев (переписка)

Российский оккупант-доброволец Иван Гринчак в переписке с украинцем заявил, что с удовольствием бы запускал ракеты по жилым домам украинцев и осквернял их могилы.

Об этом сообщает проект OSINT Бджоли.

Оккупант начал переписку с их фолловером. Содержание сообщений – демонстрация того, что на самом деле в голове окупантов. К слову, этот рашист работает в кадетской школе учителем ОБЖ.

Иван Гринчак – оккупант-доброволец из Сахалинской области РФ, отправившийся на войну еще в апреле 2022 года, пробыл там 1,5 месяца. С октября 2022 снова на войне. Кстати, захватчик работает в кадетской школе учителем ОБЖ.

Фото: OSINT Пчелы

Во время переписки украинец попросил оккупанта прокомментировать фото разрушенной Марьинки. В ответ захватчик попросил адрес своего собеседника, чтобы "*бануть туда ракетой". На уточняющий вопрос, действительно ли он готов уничтожить ракетой жилой дом, Гринчак ответил, что в квартиру своего собеседника ракету запустил бы точно.

OSINT Пчелы

Позже оккупант просто взорвался потоком пропагандистского бреда о том, что государства Украина не существует, а оккупанты уничтожают "бандеровцев и полицаев", которых их прадеды не уничтожили.

OSINT Пчелы

"Украина – не страна, а политическое недоразумение. Вашу независимость мы уничтожим коренным образом. Не всех бандеровцев и полицаев наши деды уничтожили. Мы закончим начатое ими дело. Запомни, Украины как государства никогда не существовало. Вы – часть России, мы пришли напомнить вам, что вы – россияне, и вы вернетесь в русский мир", – заявил сумасшедший захватчик.

Впоследствии он заявил, что хотел бы осквернять могилы украинцев и отметил, что времени у него маловато, ведь он идет "убивать нескольких фашистов".

Напомним, что потери россиян приближаются к 172 тысячам. За прошедшие сутки ликвидировано еще 570 солдат РФ.

Ранее британская разведка сообщила, что Россия несет большие потери в попытках окружить Авдеевку.

Взрывы на оккупированных территориях