"Вы видели это в Сирии и даже в Британии": Джонсон опасается, что Путин применит в Украине химическое оружие

Джонсон подчеркнул, что это "циничное, варварское правительство".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Россия может использовать химическое оружие в Украине.
"То, что вы слышите о химическом оружии, — это прямо из их сценария. Они начинают говорить, что есть химическое оружие, которое хранят их противники или американцы, и потому когда они сами разворачивают химическое оружие, а я боюсь, что они могут это сделать, у них возникает своеобразный... фейк, готовый к действию", — сказал британский премьер в интервью Sky News.
Джонсон подчеркнул, что это "циничное, варварское правительство".
"Вы видели это в Сирии. Вы видели это даже в Великобритании. Это то, что они уже делают", – добавил он.
Джонсон также сказал, что единственный способ закончить войну в Украине – это если президент России осознает, что совершил "катастрофическую ошибку".
Как известно, США предупреждают, что Россия может использовать в Украине химическое или биологическое оружие под прикрытием "чужого флага".
Читайте также: