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"Вы видели это в Сирии и даже в Британии": Джонсон опасается, что Путин применит в Украине химическое оружие

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"Вы видели это в Сирии и даже в Британии": Джонсон опасается, что Путин применит в Украине химическое оружие

Associated Press

Джонсон подчеркнул, что это "циничное, варварское правительство".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Россия может использовать химическое оружие в Украине.

"То, что вы слышите о химическом оружии, — это прямо из их сценария. Они начинают говорить, что есть химическое оружие, которое хранят их противники или американцы, и потому когда они сами разворачивают химическое оружие, а я боюсь, что они могут это сделать, у них возникает своеобразный... фейк, готовый к действию", — сказал британский премьер в интервью Sky News.

Джонсон подчеркнул, что это "циничное, варварское правительство".

"Вы видели это в Сирии. Вы видели это даже в Великобритании. Это то, что они уже делают", – добавил он.

Джонсон также сказал, что единственный способ закончить войну в Украине – это если президент России осознает, что совершил "катастрофическую ошибку".

Как известно, США предупреждают, что Россия может использовать в Украине химическое или биологическое оружие под прикрытием "чужого флага".

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