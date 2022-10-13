"Вы вырастили урода и убийцу": стало известно содержание записки, которую россиянка оставила на могиле родителей Путина

В России 60-летнюю женщину обвиняют в поругании над могилой из-за того, что она оставила там записку для родителей президента РФ Путина.

Приморский районный суд Петербурга не стал арестовать 60-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Ирину Цыбаневу по делу о записке на могиле родителей Владимира Путина. Женщина отправлена под домашний арест.

Об этом сообщает "Медиазон".

Цыбаневу подозревают в поругании над местом захоронения по мотивам политической или идеологической розни (пункт «б» части 2 статьи 244 УК).

Известно, что в канун дня рождения российского диктатора Владимира Путина женщина сходила на Серафимовское кладбище, где на могиле родителей Путина оставила записку. Через 3 дня к ней пришли правоохранители и арестовали.

Из приобщенных в суде материалов дела стало известно содержание записки: "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу"

Свою вину женщина в суде не отрицала. Она рассказала, что написать послание ее заставили последние события – женщина смотрела новости и "поняла, что все очень страшно, все очень грустно, погибших очень много".

Напомним, что ранее также на могиле родителей Путина находили послание покойным родителям диктатора. В одном из них говорится, что их сын ужасно ведет себя — дерется с соседями и угрожает взорвать школу.

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