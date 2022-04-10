"Вы задумывались о том, как сражаться в таких условиях?": замкомандира полка "Азов" рассказал об обороне Мариуполя

"Вы задумывались о том, как сражаться в таких условиях?": замкомандира полка "Азов" рассказал об обороне Мариуполя

"Азов" обратился к украинцам.

Святослав Паламар, заместитель командира полка «Азов», заявил 10 апреля, что бойцы полка никогда не сдадут Мариуполь, но требуют внимания и помощи.

По словам Паламара, несмотря на заявления политиков о постоянной связи с защитниками города, с ними не связываются уже более двух недель.

"Многие, кто сегодня говорит об обороне Мариуполя. О том, что мы сражаемся с превосходящими силами противника, что мы сдерживаем великую орду. Что мы не пускаем россиян дальше и тем самым задерживаем всю российскую армию. Все радуются, потому что орда не идет далее... Но вы задумывались, как здесь находиться? О том, как биться в таких условиях? Что чувствуют защитники Мариуполя? Это когда тебе пишут смс-ку: "Как у тебя дела, друг?.." А ты 5 минут тому положил в черный мешок побратима, которого знал 7 лет. Это когда вчерашний взводник, которому 22 года, командует батальоном", — говорит Паламарь.

Он также рассказал о героических поступках наших бойцов.

"Это когда отделение отделения азовцев штурмует роту элитного спецназа. Это когда тяжелораненый собрат убегает из госпиталя, потому что пообещал своим друзьям помочь бороться на переднем крае. Это когда наши хирурги в бесчеловечных условиях проводят сверхсложные операции, ампутации. Когда маленькая хрупкая девочка бежит под "градами" и спасает жизнь людей. Это когда 19-летний парень скромно рассказывает о том, как ему удалось уничтожить 20 единиц техники", — рассказал Паламарь.

Он также отметил не только бедственное положение, в котором находится полк, но и ужасное состояние горожан.

"Когда девочки делают из того, что есть суп, если можно его так назвать, но он тебе в рот не лезет, потому что за пару кварталов умирает голодный ребенок, а ты не можешь ему помочь. Это когда раненый в бою офицер кричит "Слава Украине" и подрывает себя на гранате, чтобы не сдаться в плен. (...) Это когда ребятам снятся крики тех детей, которые сгорели заживо", — добавил заместитель командира полка «Азов».

По его словам, более двух недель никто не поднимает трубку и "никто ни с кем не общаетесь" с политиков.

"Мариуполь — это город мученик. Это город борец. И мы не в прошлом. мы в настоящем. (...) Ты живешь надеждой, что к тебе еще должны прийти. Особенно те люди, которые верны присяге, которые знают, что Россию можно победить", — добавил Паламарь.

Напомним, Североатлантический альянс разрабатывает планы, позволяющие отразить вторжение России в случае ее агрессии.

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