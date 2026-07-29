«Выбьем из них все д*рьмо»: Трамп пригрозил Ирану после ракетной атаки

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом после попытки ракетной атаки на американских военных на Ближнем Востоке.

В интервью Fox News он заявил, что Соединенные Штаты могут нанести по Ирану мощный удар.

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«Мы выбьем из них все дерьмо. Мы нанесем по ним мощный удар, они получат хорошую взбучку», — сказал Трамп.

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В то же время американская сторона официально не сообщала о подготовке ответного удара.

Что известно об атаке

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, 28 июля в 17:45 по восточноамериканскому времени силы Корпуса стражей Исламской революции запустили с территории Ирана несколько баллистических ракет.

В CENTCOM назвали это попыткой внезапной атаки на американских военных, расположенных в регионе. Все ракеты удалось перехватить.

"Силы США остаются бдительными и находятся в состоянии повышенной готовности", - заявили в командовании.

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Количество ракет, средства их перехвата и возможные цели в CENTCOM не уточнили. Некоторые СМИ сообщали, что удар мог быть направлен по американским базам в Иордании, однако официального подтверждения этой информации нет.

Напомним также, что ранее Иран пригрозил убийством Мелании Трамп.

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