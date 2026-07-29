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«Выбьем из них все д*рьмо»: Трамп пригрозил Ирану после ракетной атаки
Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ударом после попытки ракетной атаки на американские силы, однако официально об подготовке ответной операции США не объявляли.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом после попытки ракетной атаки на американских военных на Ближнем Востоке.
В интервью Fox News он заявил, что Соединенные Штаты могут нанести по Ирану мощный удар.
«Мы выбьем из них все дерьмо. Мы нанесем по ним мощный удар, они получат хорошую взбучку», — сказал Трамп.
В то же время американская сторона официально не сообщала о подготовке ответного удара.
Что известно об атаке
По данным Центрального командования Вооруженных сил США, 28 июля в 17:45 по восточноамериканскому времени силы Корпуса стражей Исламской революции запустили с территории Ирана несколько баллистических ракет.
В CENTCOM назвали это попыткой внезапной атаки на американских военных, расположенных в регионе. Все ракеты удалось перехватить.
"Силы США остаются бдительными и находятся в состоянии повышенной готовности", - заявили в командовании.
Количество ракет, средства их перехвата и возможные цели в CENTCOM не уточнили. Некоторые СМИ сообщали, что удар мог быть направлен по американским базам в Иордании, однако официального подтверждения этой информации нет.
Напомним также, что ранее Иран пригрозил убийством Мелании Трамп.