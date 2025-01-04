Выбили окупантов из домов: бойцы 60-й Ингулецкой бригады показали блистательную работу

Наши защитники продолжают отчаянно защищать страну.
В Донецкой области в боях за село Ивановка привлекли танки, которые отправили выбивать российскую пехоту. В 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригаде показали эту работу.
Об этом они сообщили на официальной странице Facebook.
Они выехали на помощь пехоте и отработали по вражеской живой силе, спрятавшейся в разрушенных домах.
В сообщении говорится, что подобная работа является проявлением невероятной смелости.
"Из-за того, что уже по дороге в пункт назначения по танкам начинает работать враг, забрасывая их с РСЗО, используя FPV и "ланцеты"", – говорится в сообщении.
Напомним, село Ивановка находится на лиманском направлении. Недалеко находится село Терны, которое также штурмуют россияне.
Читайте также: