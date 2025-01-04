Выбили окупантов из домов: бойцы 60-й Ингулецкой бригады показали блистательную работу

В Донецкой области в боях за село Ивановка привлекли танки, которые отправили выбивать российскую пехоту. В 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригаде показали эту работу.

Об этом они сообщили на официальной странице Facebook.

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Они выехали на помощь пехоте и отработали по вражеской живой силе, спрятавшейся в разрушенных домах.

В сообщении говорится, что подобная работа является проявлением невероятной смелости.

"Из-за того, что уже по дороге в пункт назначения по танкам начинает работать враг, забрасывая их с РСЗО, используя FPV и "ланцеты"", – говорится в сообщении.

Отработка танкистов 60 омбр по оккупантам

Напомним, село Ивановка находится на лиманском направлении. Недалеко находится село Терны, которое также штурмуют россияне.

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