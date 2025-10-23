"Выбить глаза": в ВМС раскрыли стратегию ударов по ПВО и нефтебазам Крыма

Крым / © Pixabay

Реклама

Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать вражеские объекты в оккупированном Крыму, соблюдая четкую стратегию. Сначала ВСУ «выбивают» радиолокационные части ПВО, чтобы «ослепить» врага, а уже потом наносят удары по стратегическим целям, например нефтебазы, вызывая дефицит топлива.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он объяснил логику ударов по Крыму, в частности, по нефтебазе в Гвардейском. По его словам, работа сил обороны начинается с уничтожения «глаз» противника.

Реклама

«Средства обзора, которые периодически выносятся, отвечают фактически за возможность видеть наши действия и отражать возможные атаки. Пусковые установки без соответствующего досмотра, радиолокационных указаний ничего не стоят», — объяснил Плетенчук.

Он подчеркнул, что только после «открытия пути» наносятся удары по другим важным объектам.

Спикер ВМС подчеркнул, что топливо является одним из основных элементов ведения войны. Его дефицит оказывает непосредственное влияние на боеспособность окупантов и одновременно усиливает недовольство.

«Топлива не хватает. И эта связь пропорциональна, точнее обратно пропорциональна (к недовольству. — Ред.). Это стратегический ресурс, который обеспечивает возможность, в принципе, двигаться и что-то делать. Даже современный танк не будет стрелять без топлива», — отметил Плетенчук.

Реклама

Спикер ВМС признал, что в результате этих ударов по военным объектам неизбежно будет страдать и гражданское население, которое Украина считает своим.

«Да, параллельно будет страдать гражданское население. Все-таки это наше население. И здесь, опять же, выбор тоже невелик. Те, кто верят в Украину, в ВСУ, готовы это терпеть. А те, которые не верят, ну, это уже их проблемы», — заявил Дмитрий Плетенчук.

Плетенчук не назвал точное количество уничтоженных систем ПВО в Крыму, ссылаясь на военную тайну. Однако он заверил, что работа ведется системно и не просто так.

«Как вы видите, в Крыму периодически наносятся удары по разным объектам. Поэтому можно сказать: да, эти потери для врага все равно имеют значение и имеют результат для успешного поражения с нашей стороны», — отметил представитель ВМС.

Реклама

Напомним, во временно оккупированном Крыму продолжает усиливаться топливный кризис. Оккупационные власти сознательно ограничивают запасы для гражданского населения, чтобы в приоритетном порядке обеспечивать горючим российские военные подразделения.

Феодосийские информаторы подтверждают, что местные жители жалуются не только на дефицит, но и на крайне плохое качество бензина, имеющего запах краски, из-за чего машины глохнут. На фоне кризиса в регионе также участились случаи слива горючего из припаркованных автомобилей.