Выбитое стекло, погнутое железо: появились шокирующие фото, как на изуродованных машинах люди бежали из Мариуполя

Выбитое стекло, погнутое железо: появились шокирующие фото, как на изуродованных машинах люди бежали из Мариуполя

В Сети появились шокирующие фотографии, на которых на изуродованных машинах изображены люди, которым удалось выехать из почти разрушенного оккупантами Мариуполя.

Фотографии опубликовал Telegram-канал Антона Геращенко. На кадрах запечатлены легковые автомобили, на которых мариупольцы пытались выехать из-под бомбежек российскими оккупантами. Однако под обстрелы захватчиков они все же попали.

На простреленных машинах с погнутой крышей и выбитыми окнами бесстрашные жители Мариуполя продолжили свой путь и им удалось уехать.

t.me/Pravda_Gerashchenko

t.me/Pravda_Gerashchenko

На фото в глазах уехавших столько боли и страха, но, к счастью, эти люди живы и сейчас находятся в более спокойном и безопасном месте.

t.me/Pravda_Gerashchenko

"Просто посмотрите, что произошло с автомобилями, каких усилий украинцам стоило выйти из "русского мира", — говорится в описании под фото.

Читайте также: