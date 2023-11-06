Выбиты окна и пострадавшие картины: как выглядит музей в Одессе после ракетного удара (фото)

В Сети показали, как выглядит одесский художественный музей после ракетной атаки РФ 6 ноября.

Фото последствий опубликовал Одесский национальный художественный музей на странице фейсбука.

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"Вечером 5 ноября Одесский национальный художественный музей пострадал из-за ракетной атаки России. А уже сегодня музейный день рождения — 124 года! Несмотря ни на что, мы благодарим вас за поздравления и поддержку, которые сейчас особенно ценны для нас", — говорится в сообщении.

Сейчас одесский художественный музей закрыт. Все плановые события переносятся и отменяется Free Entrance Day. Об обновлениях сообщат в социальных сетях.

"Мы очень рады, что нет пострадавших и такой сплоченности сообщества, и завтра приходить в музей нет необходимости, ведь идет процесс оценки повреждений, фиксация последствий поражения и следственные действия, все должно оставаться нетронутым", — отметили в администрации музея.

Одесский музей после атаки ФОТО: Одесский национальный художественный музей

Одесский музей после атаки ФОТО: Одесский национальный художественный музей

Одесский музей после атаки ФОТО: Одесский национальный художественный музей

Одесский музей после атаки ФОТО: Одесский национальный художественный музей

Одесский музей после атаки ФОТО: Одесский национальный художественный музей

Одесский музей после атаки ФОТО: Одесский национальный художественный музей

Одесский музей после атаки ФОТО: Одесский национальный художественный музей

Одесский музей после атаки ФОТО: Одесский национальный художественный музей

По их данным, в результате атаки пострадали картины. Среди них:

Маргит и Романа Сельских «Солнце заката/Sol occidens» из коллекции Эдуарда Дымшица;

Бориса Айзенберга «Цветы за отвалами»;

Работы Александра Грехова;

Стаса Желобнюка "Black Sea";

Владимира Семкива «Радость»;

Альбины Ялозы «Алтарь небесного войска»;

Kinder Album «Большие луга, обильные травы»;

Напомним, в ночь на 6 ноября Россия атаковала Одессу. По состоянию на утро выросло количество пострадавших.

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