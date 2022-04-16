Выбитые окна и растрощенные стены: в Сети появились фото обстрелянного РФ детсада в Николаеве

Выбитые окна и растрощенные стены: в Сети появились фото обстрелянного РФ детсада в Николаеве

В заведении находился только охранник.

Российская армия обстреляла детский сад в Николаеве.

К счастью, в дошкольном учреждении находился только охранник. Мужчина не пострадал. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. Фото последствий обстрелов он обнародовал на странице Twitter.

Один из наших городов kindergartens. Russian troops attacked it early in the morning. There were no soldiers. There wasn't any military base. Fortunately, они были только guard, he is ok. pic.twitter.com/uL6ckjyMtD — Alex Senkevich (@senkevich_alex) 16 апреля 2022

"Один из наших городских детских садов. Российские войска атаковали его ранним утром. Солдат не было. Не было ни одной военной базы. К счастью, там был только охранник, с ним все в порядке", — сообщил политик.

Напомним, в Житомире 5 апреля был открыт первый с начала войны детсад. Между тем, в Хмельницком заработали три дежурных детсада.

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