Выбивают двери в домах: на оккупированной Херсонщине россияне терроризируют семьи, воспитывающие детей

Оккупанты проверяют, не учатся ли украинцы на захваченной территории в украинских школах.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что российские оккупанты на временно захваченной территории Херсонщины терроризируют семьи, воспитывающие детей.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Янушевич рассказал, что в Мирненской территориальной громаде оккупанты устроили террор семьям, воспитывающим детей. Российские захватчики врываются в дома украинцев, чтобы проверить, не учатся ли дети онлайн в украинских школах.

"Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома. Таким образом они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах. Враги еще раз цинично запугивают мирных жителей и нарушают права детей", — написал Янушевич.

Освобождение правого берега Херсонской области

Украинские защитники летом сообщили о контрнаступлении на юге Украины. Нашим защитникам удалось выбить оккупантов с правого берега Днепра и частично освободить захваченную Херсонщину. 11 ноября ВСУ вошли в Херсон — единственный областной центр, который РФ оккупировала еще в марте.

В украинский город возвращается цивилизация — начинают работать супермаркеты, банкоматы и почта. Россияне перед отступлением цинично уничтожили критическую инфраструктуру, оставив жителей Херсона без отопления, связи и электричества.

Сейчас оккупанты находятся на левом берегу Херсонской и Запорожской областей, где они терроризируют украинцев. Известно, что в Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми. Есть информация, что рядом с семьей недавно заселились мобилизованные "ДНР" с чеченцами и цеплялись к женщине.

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