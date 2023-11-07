Выборы двойников Путина: в ГУР прокомментировали возможную смену власти в России

В России в следующем году могут состояться не выборы в президенты страны-террористки, а "выборы Путина" или людей, которые на него похожи.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, в России могут состояться не выборы в обычном стиле, а выборы Путина или людей, похожих на него — то есть его двойников.

"Это не выборы президента, это выборы Путина, или человека, похожего на него. Конечно желание, наверное, было бы давно установить монархию. Но какая бы ни была сейчас жесткая диктатура, все-таки они пока вынуждены поддерживать какие-то фасад существования каких-то демократических". процедур. Тем не менее, каждая такая даже имитационная процедура избирательная – это стресс и испытания для режима. Поэтому они действительно достаточно нервничают перед этими датами", — подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, что опровержение со стороны представителей Кремля информации о существовании двойников президента России Владимира Путина наталкивает на совершенно противоположное заключение.

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