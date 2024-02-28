"Выборы" под дулами автоматов: как в захваченном Мариуполе готовятся показать "поддержку" Путина

В оккупированном Мариуполе голосовать в псевдовыборах президента РФ смогут приезжие россияне. Это будет происходить под дулами автоматов.

Президентские выборы в стране-агрессоре приближаются. Так что захватчики делают все, чтобы продемонстрировать "легальность" правления диктатора и его политики со стороны населения оккупированных территорий.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

Так, пропагандистские телеканалы рассказали о завершении подготовки к президентским выборам во временно захваченном Мариуполе. По их информации, подготовлено 68 избирательных участков. Четыре из них назовут именами так называемых "героев ДНР", являющихся убийцами украинцев.

"Оккупанты ввели обновление — теперь можно голосовать не по месту регистрации. То есть россияне, которые заполонили Мариуполь, теперь смогут отдать свои голоса за путина. Это сделано из-за опасений оккупантов, что мариупольцы просто не придут на выборы. А высокую явку на оккупированных территориях нужно показать", – говорят в Мариупольском горсовете.

Также ранее сообщалось, что в Мариуполе на самих участках будут находиться вооруженные военные, якобы для обеспечения безопасности.

Напомним, ранее в пресс-службе Мариупольского горсовета сообщили, что во временно оккупированном Мариуполе местные жители жалуются на мигрантов из России. Там фиксируют множество иностранцев азиатской национальности.

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