Выбраться из города почти невозможно: оккупанты пытаются взять в кольцо Попасную

Выбраться из города почти невозможно: оккупанты пытаются взять в кольцо Попасную

Российские оккупанты пытаются окружить Попасную и взять в кольцо.

Ситуация в Попасной, которую россияне почти сравняли с землей, из-за атаки оккупантов ежедневно только ухудшается. Вражеские обстрелы не утихают.

Об этом рассказал мэр города Николай Ханатов 24 канала.

В то же время он выразил сомнение, что российской армии удастся захватить Попасну. По его словам, украинские защитники готовы дать отпор врагу.

"Оккупанты пытаются взять Попасную в кольцо. Это действительно так. Мы видим, какие они сейчас занимают улицы и какие населенные пункты уже заняли", – сообщил Ханатов.

Мэр города также добавил, что защитники Украины хотя и находятся в очень тяжелой ситуации, но продолжают защищать Попасную. Они даже поддерживают местное население всеми возможными способами.

Сейчас, по данным властей, из 20-тысячного населения города осталось всего около 1 500 человек. Пока их не могут эвакуировать из-за обстрелов оккупантов: выбраться из города можно только пешком в направлении Донецкой области, но есть огромные риски для жизни.

Напомним, россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной.

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