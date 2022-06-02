Выбросили тонны овощей прямо на вражеском блокпосту: россияне не пропускали грузовики фермеров в Запорожье

Выбросили тонны овощей прямо на вражеском блокпосту: россияне не пропускали грузовики фермеров в Запорожье

Украинские аграрии были вынуждены выбросить тонны овощей прямо у вражеского блокпоста.

На временно захваченной части Запорожской области российские военные блокируют проезд грузовиков с овощами на подконтрольную Украине территорию.

Об этом рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, на российском блокпосте в Васильевке люди были вынуждены выбросить тонны овощей, которые планировали продать на рынках Запорожья, прямо на обочине дороги.

"Орки не пропускают в Запорожье автомобили с товаром и у водителей сдали нервы", – отметил Орлов.

На фото видно, что на земле у блокпоста россиян разбросан картофель, огурцы, капуста, кабачки.

Очевидно, заблокировав поставки овощей в сторону Запорожья, россияне пытаются создать на территориях, подконтрольных Украине продуктовый кризис.

Фото: Дмитрий Орлов - городской глава Энергодара

Ранее сообщалось, что оккупанты запретили фермерам продавать урожаи на подконтрольную Украине территорию.

Читайте также: