Выбросили тонны овощей прямо на вражеском блокпосту: россияне не пропускали грузовики фермеров в Запорожье

Украинские аграрии были вынуждены выбросить тонны овощей прямо у вражеского блокпоста.
На временно захваченной части Запорожской области российские военные блокируют проезд грузовиков с овощами на подконтрольную Украине территорию.
Об этом рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
По его словам, на российском блокпосте в Васильевке люди были вынуждены выбросить тонны овощей, которые планировали продать на рынках Запорожья, прямо на обочине дороги.
"Орки не пропускают в Запорожье автомобили с товаром и у водителей сдали нервы", – отметил Орлов.
На фото видно, что на земле у блокпоста россиян разбросан картофель, огурцы, капуста, кабачки.
Очевидно, заблокировав поставки овощей в сторону Запорожья, россияне пытаются создать на территориях, подконтрольных Украине продуктовый кризис.
Ранее сообщалось, что оккупанты запретили фермерам продавать урожаи на подконтрольную Украине территорию.
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