Выдающиеся битвы полномасштабной войны: как украинцы не позволили себя сломать и давали отпор россиянам

Война в Украине продолжается, однако планы россиян по захвату территорий провалились.

24 февраля 2022 года Россия атаковала Украину на земле и в воздухе по всей протяженности общей границы. Для вторжения в Киевскую область с намерением захватить столицу была использована территория Беларуси. На юге российская армия, в частности, оккупировала часть Запорожской и Херсонской областей, а на севере районы Сумщины и Черниговщины. Россия в начале войны имела абсолютное преимущество во всех видах оружия. Наибольшее – в авиации. Однако Россия не ожидала встретить сопротивление украинцев.

ТСН.ua предлагает вспомнить самые выдающиеся битвы за украинские города.

Битва за Киев

Россияне планировали зайти в Киев в первые сутки полномасштабного вторжения. Российские войска мечтали взять Киев за 3-4 дня. Для этого они планировали захватить аэропорт "Гостомель" и свергнуть центральную власть.

24 февраля они не только высадили десант на Гостомельский аэродром, но и максимально быстро продвигались из Беларуси через Чернобыльскую зону в пригород украинской столицы в надежде на отсутствие сопротивления. Атака должна была быть очень стремительной по расчетам оккупантов.

Журналисты New York Times опубликовали полученную от ГУР таблицу запланированного продвижения колонн российских подразделений через опорные точки. Первой должна была быть "Пальмира" ("Исходящий рубеж" — где-то на полигоне в Гомельской области) — понтонно-мостовая переправа через реку Припять (еще на территории Беларуси).

Впрочем, пройти за полсуток запланированным маршрутом у российских десантников и росгвардейцев не получилось. И хотя им удалось быстро пройти через Чернобыльскую зону, дальше россияне столкнулись с противодействием ВСУ.

Оккупанты планировали захватить Киев за несколько дней / Фото: Associated Press

В Генштабе впоследствии сообщили, что часть российских войск была разгромлена ударами авиации и артиллерии. В частности, в селе Здвижовка 370 тентованных грузовых армейских автомобилей стояли с 26 февраля по 3 марта фактически без движения и в итоге были уничтожены огневым ударом украинской артиллерии.

После отступления окупантов / Фото: Associated Press

"Неудачные попытки наступления на Киев, в которых систематически уничтожались войска противника по всем направлениям, продолжались до 19 марта, когда подразделения Вооруженных сил РФ перешли к обороне и начали окапываться. Впоследствии, в результате контрнаступления ВСУ, остатки российских подразделений к началу апреля покинули территорию Киевщины", – отмечали тогда в ведомстве.

В России традиционно промолчали о провале планов и начали оправдываться.

"Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно дойти до деэскалации конфликта хотя бы по этим направлениям", — объяснил тогда действия российской армии глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Александр Мединский.

После ухода оккупантов весь мир вздрогнул от событий, произошедших в Буче (Киевщина).

Буча находилась в оккупации россиян 33 дня, российские военные на тяжелой технике попали в Буч утром 27 февраля. В тот же день ракета попала в жилой дом, а городской глава Анатолий Федорук сообщил о первых погибших.

Могилы в Буче / Фото: Associated Press

31 марта российские войска покинули Бучу. Вечером, 2 апреля, в Министерстве обороны Украины официально сообщили, что все населенные пункты Киевской области были освобождены от российских военных.

Когда после освобождения Бучи журналисты и украинские военные попали в город, там обнаружили факты массовых убийств, некоторые тела были прямо на улице, некоторые со связанными за спиной руками.

Минобороны России также без доказательств заявляло, что трагедия в Буче является "еще одной постановкой киевского режима" и что все российские войска покинули город до 30 марта.

Битва за Херсон

1 марта 2022 года россияне оцепили Херсон, и последними, кто принял бой за город, стала Тероборона. Бой завершился трагедией в Бузковом парке, где погибли около 30 украинцев.

Россияне пытались скрыть этот эпизод оккупации города, стереть его из истории войны. Но это им не удалось. В Бузковом парке херсонцы обустроили Мемориал погибшим бойцам херсонской терробороны.

Враг обстреливает мирные города / Фото: Associated Press

Украинским военным удалось сохранить большинство сил и перевести их на правый берег Днепра. Обустроить оборону по Днепру не удалось из-за большого количества десантных операций врага и стремительного прорыва на Новую Каховку. Однако отступление позволило построить оборону Николаева и остановить продвижение РФ в Одессу.

На юге россияне спланировали серию десантных операций в тыл ВСУ, чтобы их отрезать. Значительные подразделения должны были быстро прорваться через Херсон и Новую Каховку на правый берег Днепра и пойти в Одессу. Там должно было произойти главное сражение юга.

Правый берег Херсонщины ВСУ освободили 11 ноября 2022 года.

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"Мы не знали об освобождении, потому что Интернета у нас не было, был только российский, телевидение тоже не было украинского. Жили, как в каменном веке. Я утром проснулась, начала справляться, когда слышу кто-то меня зовет. Вышла, стоит местный мальчик и говорит — тетя Татьяна сказала, чтобы вы скорее бежали в центр, там наши зашли! Ну, я переодела куртку, побежала... а там — наши ребята, все кричат, поют, цветами улицу устелили. Уже вечером сижу, пою "Ой, у лузі червона калина", а слезы меня заливают. Наконец-то — мы свободны. А тогда вы сами знаете, что началось. Обстрелы бесконечны, жизнь превратилась в ад", — поделилась с нами воспоминаниями Галина Яковлевна, живущая под Херсоном.

Застенки в Херсоне, там оккупанты мучили патриотов / Фото: Associated Press

С момента деоккупации правого берега Херсонщины обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью. Каждый день гибнут мирные жители, оккупанты разрушают жилые дома, больницы, школы.

Отступление из Херсона было непростым компромиссным решением для Кремля. Скорее всего, взамен российский генералитет обещал улучшение ситуации на других фронтах. Прежде всего – на донецком.

Битва за Харьков

Харьков входил в список главных целей вторжения РФ наряду с Киевом и Одессой. В этом направлении россияне сосредоточили около 20 000-30 000 солдат. В основном механизированные и танковые подразделения.

Силами ТРО, военных и Нацгвардии удалось остановить продвижение врага и окружение Харькова. Город был разрушен, однако врагу пришлось отступить. Бои на подступах к Харькову продолжались до сентября.

Харьков, на месте обстрела / Фото: Associated Press

"Это не была легкая прогулка для ВСУ", — отметил военный эксперт Кирилл Данильченко, анализируя успехи украинской армии по защите Харькова и отвоевыванию населенных пунктов области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в освобожденных населенных пунктах очень много заминирований: "Отступая, враг заминировал абсолютно все — дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати и т.д. Сейчас идет тщательная работа по разминированию".

По словам Синегубова, после освобождения местные жители рассказывали представителям власти и военным о бесчеловечном отношении к ним российских солдат.

Битва за Мариуполь

Украинские военные героически обороняли Мариуполь, однако у России было преимущество. Военные РФ оцепили и буквально расстреляли город из всех видов оружия. Точное количество жертв российского вторжения еще неизвестно.

"Сейчас мы знаем, что 22 тысячи в среднем уже похоронены. Завалы не разобраны, то есть намного больше. По жилым домам 90 процентов, 92-95 это точно были повреждения, были попадания. Процентов 60 не подлежат восстановлению никогда. Еще инфраструктура, которая не заработает. Газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, электричество. Это все нужно отстраивать заново, восстановить невозможно", – сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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В захваченном разрушенном городе, говорит Андрющенко, российские оккупанты устанавливают свои порядки.

Мариуполь россияне обстреливали беспощадно / Фото: Associated Press

Россия уже контролировала Мариуполь с середины апреля, за исключением завода "Азовсталь" площадью 11 квадратных километров, где сотни военных держали оборону в подземных туннелях и бункерах и стали символом упорного сопротивления Украины.

Мариуполь, большая часть которого была разрушена российскими бомбардировками, является крупнейшим украинским городом, захватившим Россия после полномасштабного вторжения.

21 апреля диктатор Владимир Путин объявил город "освобожденным".

Россия в марте взяла под контроль Бердянск – менее портовый город в Азовском море. Сейчас оккупанты используют его для обеспечения своих сил.

Битва за Чернигов

Чернигов оказался почти в полном окружении и испытал разрушения. Однако сопротивление украинских сил остановило продвижение россиян и позволило сосредоточить оборону Киева на севере. Армия РФ отступила с потерями.

Во время вторжения по реке Уж в районе сел Большие Осняки и Ровнополье были остановлены войска Российской Федерации. Там велось танковое сражение. Подразделения 1-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины в окрестностях Чернигова остановили колонны бронированной техники врага.

Разбитая техника оккупантов на Черниговщине / Фото: Associated Press

С 3 по 30 марта во время оккупации села Ягодное Черниговской области российские военные удерживали в подвале школы около 350 местных жителей, среди них было 77 детей, в том числе 5 младенцев. Перед тем, как поместить людей в подвал, их публично раздевали при низкой температуре воздуха, осуществляли обыск и осмотр. В подвале отсутствовали вентиляция, искусственное или естественное освещение, водоснабжение, водоотвод, туалет, а также места для сидения и отдыха, средства приготовления пищи.

2 апреля 2022 года Черниговщина была полностью освобождена.

Битва за Попасную

Попасная – относительно небольшой город на западе Луганской области, до войны там проживало около 20 тысяч человек. Во время войны в Донбассе в 2014 году город переходил от одних к другим, но в итоге остался под контролем Киева.

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После российского вторжения в Украину за Попасную начались ожесточенные сражения. Город был атакован в начале марта, и только к середине апреля наступающим войскам удалось пробиться в его центр. Но бои не прекращались.

Битва за Авдеевку

Одна из самых длинных сражений войны. Врагу удалось создать два плацдарма севернее и южнее Авдеевки. Украинские силы продолжают защищать направление.

В последние дни российские войска совершили небольшое продвижение, постепенно приближаясь к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские бойцы занимают одну из основных оборонных позиций.

Авдеевка, обстрел города оккупантами / Фото: Associated Press

В Генштабе ВСУ признают, что армия РФ не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но говорят, что воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Потери россиян в Авдеевке уже превысили их потери и в Угледаре, и в Бахмуте — это минимум три-четыре тысячи павших и семь-восемь тысяч раненых военных. Потери техники – более 400 единиц.

Битва за Бахмут

Первоначально битва развивалась как дополнительное направление атаки на Северодонецк. После полномасштабного вторжения России в Украину за Бахмут идут жесткие бои, которые не прекращаются с мая 2022 года. "Фортеця Бахмут" – так этот город теперь называют украинцы.

По мнению военных аналитиков, в битве за Бахмут российские силы понесли очень большие потери. Больше всего россияне показали, что у них нет возможности захватывать большие территории, хотя в планах Кремля, как заявлялось, захватить всю Донецкую и Луганскую области.

Бои за Бахмут продолжаются / Фото: Associated Press

Украина сумела подготовить новые формирования, оснащенные западным оружием. Они готовятся начать более широкое наступление. Это заставляет РФ уйти в оборону и растянуть свои силы.

За последний месяц на некоторых участках ВСУ удалось отодвинуть армию РФ, на других незначительные продвижения россияне.

Битва за остров Змеиный

Небольшой – площадью около 20 гектаров – остров Змеиный в Черном море территориально принадлежит Одесской области.

24 февраля 2022 года на рассвете к острову подошли корабли России. Гарнизону Змеиного поставили ультиматум – "сдавайтесь". Ответ защитников в адрес "русского военного корабля" вошел в историю войны и известен почти всему миру.

При поддержке авиации остров атаковали ракетный крейсер российского Черноморского флота "Москва" и корвет "Василий Быков". Змеиный был захвачен, его инфраструктура уничтожена.

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Однако небольшой клочок земли в Черном море стал стратегическим поражением Черноморского флота РФ.

В частности, 13 апреля украинский ракетный комплекс "Нептун" поразил ракетный крейсер "Москва". Тот самый, что предлагал сдаться защитникам острова Змеиный. Флагманский корабль Черноморского флота РФ затонул.

17 июня во время транспортировки на Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота РФ Силы обороны Юга Украины уничтожили новый, принятый в состав в 2017 году, российский крупнотоннажный буксир "Василий Бех".

Остров Змеиный перешел под контроль Украины / Фото: ukrainer.net

Уже 30 июня главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что противник покинул остров.

Министерство обороны РФ рассказывает о "потерях с украинской стороны во время операции по поднятию украинского флага на острове". Как сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, на острове высадились "несколько украинских военнослужащих, российский самолет ударил по ним высокоточными ракетами".

Окончательный вывод своего контингента из Змеиного в МО РФ не комментировали. Вместо этого в ведомстве решили напомнить о "победе российского флота над турецким в Чесменском сражении 252 года назад".

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