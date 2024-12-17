Выделили отдельный этаж в больнице Курска: первые видео с ранеными солдатами КНДР

В сети появилась информация, что в больницу в Курске было доставлено более 100 северокорейцев с разными ранениями.
В Сети появилось видео с ранеными северокорейскими военными, которые, как отмечается, находятся в больнице в Курске.
По информации Telegram-канала "russia no context", более 100 раненых северокорейских военных, которым удалось спастись от точного огня украинских бойцов, разместили в курской больнице, расположенной на улице Пирогова.
Для них предусмотрено отдельное питание, а на размещение выделен отдельный этаж.
Напомним, по информации Института изучения войны (ISW), войска КНДР терпят большие потери на Курщине из-за плохой координации с россиянами.
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