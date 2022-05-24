"Выдержал 10-часовую операцию": мэр Энергодара рассказал о состоянии расстрелянного оккупантами работника ЗАЭС

Состояние работника Запорожской атомной электростанции Сергея Швеца, которого накануне расстреляли оккупанты, остается тяжелым. Мужчине провели десятичасовую операцию.
Швец получил многочисленные ранения и потерял много крови.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Сети 24 мая.
"Состояние Сергея Швеца, которого 23 мая расстреляли в собственной квартире, остается тяжелым. Многочисленные проникающие пулевые ранения, несовместимые с жизнью, значительная потеря крови", – говорится в сообщении.
"Но Сергей выдержал 10-часовую операцию. Чудо, которое сделали наши врачи, оставляет надежду на выздоровление работника Запорожской АЭС", – добавил мэр Энергодара.
Напомним, 23 мая оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автомата за то, что отказался выполнять преступные приказы захватчиков. С многочисленными пулевыми ранениями мужчину забрали в больницу.
Читайте также:
- "Ожидает судьба гитлеровских солдат": украинские партизаны угрожают оккупантам на захваченных территориях (фото)
- Призвал расстреливать украинцев: в Киеве задержали экс-военного, работавшего на Россию (фото)
- "В Херсонской области должна быть военная база РФ": коллаборант оккупантов будет просить об этом у Кремля