"Выдержал 10-часовую операцию": мэр Энергодара рассказал о состоянии расстрелянного оккупантами работника ЗАЭС

Состояние работника Запорожской атомной электростанции Сергея Швеца, которого накануне расстреляли оккупанты, остается тяжелым. Мужчине провели десятичасовую операцию.

Швец получил многочисленные ранения и потерял много крови.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Сети 24 мая.

"Состояние Сергея Швеца, которого 23 мая расстреляли в собственной квартире, остается тяжелым. Многочисленные проникающие пулевые ранения, несовместимые с жизнью, значительная потеря крови", – говорится в сообщении.

"Но Сергей выдержал 10-часовую операцию. Чудо, которое сделали наши врачи, оставляет надежду на выздоровление работника Запорожской АЭС", – добавил мэр Энергодара.

Напомним, 23 мая оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автомата за то, что отказался выполнять преступные приказы захватчиков. С многочисленными пулевыми ранениями мужчину забрали в больницу.

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