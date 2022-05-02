Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014 году: оккупанты уничтожили Лисичанскую гимназию (фото)

Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014 году: оккупанты уничтожили Лисичанскую гимназию (фото)

Российские оккупанты уничтожили одно из лучших образовательных учреждений Луганской области и Украины.

Лисичанская гимназия сгорела дотла. Вчера в результате прицельного обстрела в гимназии начался пожар. Пылало несколько часов. Огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Была построена более 100 лет назад бельгийцами. Входила в топ-100 лучших школ страны. Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014 году, но сгорела из-за животных без ценностей в 2022 году", — подчеркнула выпускница Яна Гончаренко.

Отмечается, что школу построили в конце 19 века, гимназия входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска.

"Теперь пепел. "Русский мир" выглядит так. После Победы Украины приложим все усилия, чтобы гимназию удалось восстановить", — отметил Гайдай.

Лисичанская многопрофильная гимназия неоднократно попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины, ее выпускники всегда сдавали ВНО с высокими показателями и поступали в лучшие вузы страны.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 68-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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