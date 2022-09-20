Выдержит падение самолета: на Южноукраинской АЭС показали защиту реакторов, куда произошел прилет

Журналистам показали последствия прилета по Южноукраинской атомной электростанции – там вынесло окна, до непосредственно периметра станции боеприпас не долетел.

На АЭС говорят, обстрел — это практика шантажа и устрашения, которую использует государство-ядерный террорист, говорится в ТСН.

Взрыв раздался около полуночи. Ракета и не долетела до так называемого периметра безопасности атомной электроснации, и разорвалась рядом, но повредила три линии электропередач, которые уже отремонтированы.

Сегодня здесь вокруг воронки целая толпа журналистов, приехавших увидеть второй уровень ядерного шантажа, который сейчас использует Россия.

Символика ПАЭС – голубь мира – он символизирует мирный атом, однако эту станцию тоже пытались захватить, но не дошли сюда три десятка километров, ВСУ остановили их возле Вознесенска и погнали обратно. "Боевые действия вблизи атомной электростанции — это опасность повышается очень высоко", — убеждают военные.

Над каждым из реакторов есть терракотовая конструкция, которая и защищает реактор. "От падения самолета рассчитана, защищает, чтобы радиация не вышла за пределы атомной электростанции", — говорят на станции.

Рядом со станцией город, в котором живет 42 тысячи человек, но эта опасность она не только о них, но и обо всем мире, до сих пор не забывшем государство — ядерного террориста — Россию.

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