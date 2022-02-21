Выдумали фейк об "украинских диверсантах", чтобы иметь повод признать "ЛДНР": в Украине отреагировали на заявления РФ

Ни украинских военных, ни техники физически не могло быть в Ростовской области.
В России придумали фейк о "пяти украинских диверсантах в Ростовской области", чтобы иметь повод признать незаконные группировки "ЛДНР".
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"На этот раз кремлевские пропагандисты придумали сказку о якобы нарушении государственной границы РФ диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) из Украины в Ростовской области. 5 нарушителей из состава ДРГ, как сообщается, были уничтожены. Потом оказалось, что также были обезврежены два украинских БМП, которые, по мнению кремлевских "фейкометов", были направлены с территории Украины для экстренной эвакуации ДРГ", — говорится в сообщении Центра.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что, по данным ВСУ, ни украинских военных, ни техники физически не могло быть в Ростовской области.
"Да и попытка пересечь российскую границу силами аж 5 "диверсантов" выглядит "несколько" авантюрной. Вся эта фейковая активизация со "вторжением" украинской армии на территорию РФ направлена исключительно на создание соответствующей картинки для официального обращения главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР" к Путину о признании "народных республик", — говорится в сообщении.
Напомним, в Минобороны России 21 февраля обвинили Киев в том, что якобы наша страна пыталась нарушить границу с РФ. В Москве утверждают, что границу пересекли солдаты и бронетехника.
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