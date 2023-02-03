Выедут ли западные посольства из Киева перед новым наступлением России, как это было 24 февраля: что говорят в МИД

Западные партнеры уверены в украинской армии, какие бы события ни произошли в дальнейшем, подчеркнул Кулеба.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что западные посольства не планируют выезжать из Киева, несмотря на слухи о возможном новом наступлении российской армии.

Об этом глава МИД сказал в интервью BBC News.

По словам Кулебы, западные партнеры уверены в украинской армии, какие бы события ни произошли в дальнейшем.

Нет, не повторяется по одной простой причине - уверенность наших партнеров в успешности Украины на поле боя. Она коренным образом отличается от той, которая была в начале войны. Не будем скрывать... в одной стране предполагали, что Украина упадет за 48 часов, в другой - за 72 часа, а оптимисты считали, что неделю продержится. Поэтому у них был этот страх и эвакуированы посольства. Сегодня этого страха нет, партнеры уверены в Украине. И я сейчас тоже больше уверен в партнерах, чем я был в них уверен в начале", — подчеркнул дипломат.

Возможное повторное наступление России

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом большом наступлении российских оккупантов, которое может начаться на любом направлении.

Еще раньше о планах российского диктатора Путина снова попытаться атаковать Украину сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, для этого Путин собирает группировку до 200 тыс. войск, которую может бросить в наступление в январе-феврале или весной. По его мнению, под угрозой может оказаться Киев.

В целом, согласно оценкам американских и европейских официальных лиц, российское наступление на востоке Украины неизбежно даже "при условии отказа Киева от дополнительных поставок оружия для собственного наступления на юге весной".

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