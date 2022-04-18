Выехать из Украины теперь можно только по загранпаспорту, но есть исключение: в ГПСУ объяснили детали

Инспекторы будут индивидуально принимать решения относительно людей, желающих пересечь границу без загранпаспорта.
В Украине снова начинает действовать норма, по которой пересечь границу можно только по загранпаспорту. Однако есть несколько исключений, которые позволяют уехать за границу и по другим документам.
Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Суспільному".
"Есть постановление правительства 57, которое регламентирует пересечение государственной границы. В том числе, там определен перечень документов, дающих право на пересечение границы. Так называемого "внутреннего паспорта гражданина Украины" среди перечня нет", — сказал Демченко.
Он объяснил, что в первые недели войны пограничники разрешали украинцам уехать и по другим документам, но тогда на границе была гуманитарная катастрофа: тысячи людей и транспортных средств спасались от войны.
"Государственная пограничная служба в сотрудничестве и по согласованию со странами Европейского Союза приняла решение о пропуске граждан, в том числе и по внутренним паспортам или другим документам, с помощью которых можно было идентифицировать лицо, поскольку в то время также не работали должным образом сервисные центры, и людям было очень сложно оформить эти документы", — пояснил он.
Однако теперь граждане Украины смогут выезжать за пределы государства только, имея загранпаспорта, за исключением отдельных случаев. Речь идет, в частности, о детях, для которых порядок пересечения границы остается упрощенным.
"В решения правительства, которые были внесены в течение прошлого месяца, было добавлено, что дети могут пересекать границу либо по паспортным документам, либо по свидетельству о рождении — эта норма остается сейчас", — рассказал спикер ГПСУ.
Совершеннолетние украинцы смогут пересечь границу по внутренним паспортам только те, кто едет из районов, где ведутся боевые действия или сопровождают людей с инвалидностью.
"Но это происходит непосредственно на границе, когда наши инспекторы общаются с людьми, видят их ситуацию; видят, какие документы у них на руках", — пояснил Демченко.
Напомним, ранее в Польше объяснили, почему украинским беженцам не стоит переезжать в крупные города.
Как сообщалось, некоторые мужчины могут выехать за границу во время военного положения: перечень необходимых документов.
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