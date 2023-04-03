Разрешение на выезд за границу: в ВР рассказали о "давлении на депутатов"

По словам Корниенко, многие депутаты не до конца понимают понятие "парламентская дипломатия".

В Верховной Раде не используется механизм выдачи разрешений для выезда за границу как элемент давления на народных депутатов.

Об этом рассказал первый вицеспикер парламента Александр Корниенко в интервью "Украинской правде".

По словам Корниенко, многие депутаты не до конца понимают понятие "парламентская дипломатия", из-за чего у руководства парламента иногда возникают вопросы о целесообразности определенных командировок.

"Если бы это было определенным давлением, то прямо сейчас двухпартийная делегация, которая состоит из Климпуш-Цинцадзе Иванны, Александра Мережко, не находилась бы, например, в Вашингтоне. Не было бы моей личной поездки вместе с Петром Алексеевичем Порошенко и группой депутатов в НАТО", — Кориенко.

Он отмечает, что за год были отказы (около 10).

"Эти все кейсы можно разложить, разобраться по каждому случаю. Но каких-то особых претензий тоже не поступало, когда мы аргументированно объясняли, почему это отказ", – отмечает вицеспикер парламента.

В качестве примера первый вицеспикер привел ситуации, когда парламентарии просили о заграничной командировке по приглашению "ассоциаций каких-то отдыхающих или лыжного спорта".

Отметим, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что сейчас он работает над законопроектом о публичном реестре уклончан. во время военного положения.

Также в Верховной Раде предлагают ввести временные механизмы страхования экспорта аграрной продукции во время действия военного положения.