Выезд из города даже в Бердянск почти невозможен: оккупанты в Мариуполе усиливают фильтрационные процедуры

Выезд из города даже в Бердянск почти невозможен: оккупанты в Мариуполе усиливают фильтрационные процедуры

Люди, которые хотят попасть на подконтрольную Украине территорию, вынуждены ждать очередного раунда переговоров.

Эвакуация из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию почти невозможна.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 22 мая в эфире телемарафона.

"К сожалению, на сегодняшний день мы должны сказать, что люди, которые хотят попасть на подконтрольную Украине территорию, вынуждены ждать того, что пойдет еще один раунд переговоров на государственном уровне и мы будем пытаться открывать зеленые коридоры для эвакуации. То, что мы наблюдаем в Мариуполе – это усиление фильтрационных процедур, пропускной процедуры как на въезд, так и на выезд», – отметил он.

Петр Андрющенко добавил, что фактически можно констатировать, что выезд из города даже в Бердянск уже почти невозможен, потому что появились новые блокпосты.

По его словам, россияне перекрывают все официальные и неофициальные дороги, которые были до того, как выезжали люди.

"То, на сегодняшний день минуя фильтрационную процедуру или без получения пропуска от оккупационных властей — это невозможно. И с другой стороны мы наблюдаем тенденцию — более организованное движение, депортацию в сторону России", — добавил Андрющенко.

Так что кафиры не оставляют шанса выехать из города, только как в одну сторону.

Напомним, кафиры наращивают темпы вывоза мужчин из Мариуполя в "фильтрационные" лагеря. По приблизительным данным, в таких лагерях в Безымянном и Казачьем Донецкой области находятся около 4 тыс. мужчин.

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