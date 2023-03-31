Выезд мужчин за границу: у Зеленского заявили об отсутствии каких-либо смягчений

На сегодня есть легальные пути выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет по разным обстоятельствам.

Смягчений, которые обсуждались в парламенте по пересечению границы военнообязанными мужчинами, пока нет.

Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил в эфире информационного телемарафона.

Он рассказал, что есть легальные пути выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет по разным обстоятельствам. В частности, речь идет о лицах, которых предприятия "забронировали" от призыва, на содержании которых инвалиды, а также водители и другие. Эти мужчины регистрируются в системе "Путь".

"Ограничение свободы передвижения в условиях военного положения — это абсолютное соответствие международным стандартам в области прав человека. На сегодняшний день никаких новаций, новелл порядка пересечения государственной границы военнообязанными мужчинами нет", — сказал он.

Также, по словам Вениславского, позиция по смягчению условий выезда за границу мужчин мобилизационного возраста в обществе неоднозначна, однако лично он против послаблений.

"Никаких смягчений в вопросах пересечения госграницы нет. Новые законодательные инициативы нарабатываются. Говорить о том, что это свершившийся факт, который в ближайшее время станет законом, оснований нет", — добавил Вениславский.

В то же время в Госпогранслужбе предупреждали, что мужчин-уклончан будут возвращать из-за границы домой.

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