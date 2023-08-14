Выезд мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, как усилят контроль

Проверят все условия и основания выезда из страны.

Пограничники и Минобороны налаживают сотрудничество по информационному обмену в отношении военнообязанных лиц для предотвращения попыток использования поддельных документов и коррупционных рисков при выезде граждан за пределы Украины в условиях военного положения.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"Между ГПСУ и Минобороны уже некоторое время идет работа по информационному обмену между базой данных ГПСУ и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы, используя поддельные документы", — сказал он.

Со времени полномасштабного вторжения РФ в пунктах пропуска было разоблачено более 6100 человек, пытавшихся уехать из Украины, используя поддельные документы, в том числе якобы выданных ТЦК.

Напомним:

Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, участвуя в антитеррористической операции. Военнообязанные граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, участвуя в АТО, могут покидать территорию Украины в период военного положения.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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