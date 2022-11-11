Выезд мужчин за границу: в ГПСУ сообщили, при каком условии разрешат покидать пределы Украины студентам

ГПСУ не будет выпускать студентов, пока правительство не внесет изменения в свое постановление о правилах пересечения границы.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко объяснил, почему студентов мужского пола не выпускают за границу и при каком условии это может измениться.

Об этом он сообщил 11 ноября в ходе информационного телемарафона.

"Есть постановление правительства, которое определяет порядок пересечения границы, в частности на период военного положения., и они не будут внесены в постановление правительства о порядке пересечения границы, пограничники не пропускают эту категорию граждан на выезд с территории Украины", — подчеркнул Демченко.

Таким образом, пока правительство не внесет изменения в постановление о правилах пересечения границы, студенты так и не смогут выехать за пределы Украины.

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Напомним, в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, согласно которой военнообязанные граждане, а это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеют права выезжать за границу.

Однако в конце августа Кабинет министров сделал некоторые смягчения и разрешил военнообязанным морякам пересекать границу, но исключительно по согласованию территориальных центров комплектования.

Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах, а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

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