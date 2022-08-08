Выезд мужчин за границу во время военного положения: ответы на часто задаваемые вопросы от ГНСУ

Государственная пограничная служба Украины дала ответы на распространение вопроса о выезде мужчин за границу во время войны. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

У многих граждан Украины все еще возникает немало вопросов, касающихся выезда мужчин за границу во время войны. Потому в Государственной пограничной службе решили все объяснить.

О выезде мужчин за границу, если они были сняты (исключены) с военного учета

В этом случае действует п. 2-6 Правил, где описаны определенные категории лиц, которым разрешено выезжать за пределы Украины во время войны ( статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ):

Если у лица была оформлена инвалидность в установленном порядке – выезд мужчин за границу разрешен (абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"). Если лицо было снято с военного учета на основании решения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета – выезд разрешен (абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"). Лицо, ограниченно пригодное в военное время — не имеет права пересекать границу.

Мужчинам следует обратить внимание на то, что документы, полученные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой "снят с военного учета", не подтверждают инвалидность или непригодность к военной службе!

Разрешен ли выезд мужчинам за границу, если они были сняты с военной службы и отбыли наказание/освободились из мест лишения свободы

В п. 2-6 Правил и в части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не предусмотрена такая категория граждан. Так что выезд мужчин за границу в этом случае запрещен.

Возможен ли выезд мужчин за границу, если они временно непригодны к военной службе

Если у мужчины есть документы, подтверждающие временную непригодность к военной службе, выезд разрешен.

В абз. 3 ч. 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что такие лица не подлежат призыву на военную службу при мобилизации военнообязанных:

признанные лицами с инвалидностью в установленном порядке;

военно-врачебная комиссия признала мужчину временно непригодной к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев).

Следует обратить внимание, что по истечении 6 месяцев нужно будет снова пройти военно-врачебную комиссию.

При выезде мужчин за границу, если они имеют троих или более детей (в том числе от различных браков)

В абз. 4 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть определение такой категории как мужчины/женщины, которые содержат трех или более детей младше 18 лет. То есть в этом случае определяющим фактором является не само отцовство, а содержание.

Чтобы пересечь границу, мужчина должен предоставить документы, подтверждающие, что он содержит трех или более детей в возрасте до 18 лет, а именно (предоставляется один документ из перечня):

свидетельства о рождении всех детей;

свидетельство о регистрации брака с матерью детей и свидетельства рождения детей;

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом;

удостоверение отца многодетной семьи.

Следует обратить внимание, в случае, если отец не проживает со своей женой и детьми одной семьей, он должен также предоставить документ, подтверждающий, что он содержит детей (решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей) и справка из исполнительной власти службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размеру уплаты таких алиментов и т.п.).

Может ли пересечь границу мужчина, являющийся отцом трех и более детей, без детей

Выезд мужчин за границу в этом случае разрешен, если лицо предоставит документы, удостоверяющие рождение трех или более детей (могут быть нотариально заверены копии).

Возможен ли выезд мужчины за границу, если он воспитывает одного ребенка или больше самостоятельно

Согласно абз. 5 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" существует такая категория как мужчины/женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей младше 18 лет.

То есть все граждане Украины, которые самостоятельно воспитывают ребенка/детей младше 18 лет имеют право пересекать границу и выезжать в другую страну. Однако нужно предоставить один из следующих документов:

свидетельство о рождении ребенка/детей;

свидетельство о смерти матери ребенка (решение суда о лишении матери родительских прав, решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав, решение суда о признании матери без вести отсутствующей, решение суда об объявлении матери умершей).

Следует обратить внимание, если мужчина женился заново, он уже не будет считаться лицом, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет.

Относительно выезда мужчин за границу, являющихся лицами с инвалидностью I, II, III групп

Третьим абзацем статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определена отдельная категория лиц с инвалидностью. Согласно ему, лица с инвалидностью любой группы могут пересекать границу при наличии одного из следующих документов:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о);

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

При этом не ограничивается количество пересечений государственной границы на выезд из Украины мужчинам с инвалидностью.