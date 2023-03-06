Выезд с места жительства – можно ли оставлять его без разрешения ТЦК: разъяснение юриста

Можно ли оставлять место жительства без разрешения ТЦК, что подразумевается под "местом жительства", разъяснение юриста читайте в материале ТСН.ua

В соответствии с частью четвертой статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанных) и резервистов Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины — без разрешения соответствующего руководителя).

Подобная норма, как отмечает адвокат Богдан Пересада, позволяет трактовать, когда наступает нарушение этого правила, по-разному, ведь нет разъяснения самого главного понятия, что такое место жительства и какой территорией оно ограничено.

Что именно считается «местом жительства» из которого запрещено выезжать – город, улица, район или районный центр или область? Это место, где человек фактически проживает или юридически?

Подобный запрет фактически нарушают сотни людей, когда, например, каждое утро едут на работу в другой город и так далее.

Юридически смена места жительства наступает тогда, когда вы пропишитесь по новому адресу, комментирует юрист.

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