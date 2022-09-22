Выезд студентов иностранных вузов за границу запрещен: сообщение Госпогранслужбы

Студентов иностранных вузов больше не будут выпускать за границу во время военного положения

Появилось официальное подтверждение распоряжения Госпогранслужбы, что украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей, больше не могут уехать за границу во время действия военного положения. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Напомним, на днях студенты устроили протестную акцию на границе из-за невозможности покинуть Украину для обучения в иностранных вузах.

По словам спикера, возможность пересечения украинской границы студентам — мужчинам отменена высшим военным руководством с 14 сентября из-за массовых подделок документов. Согласно Постановлению Правительства от 27 января 1995 г. № 57, регламентирующей Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы.

"Раньше, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения учебы, – говорит Демченко. – Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые, якобы, подтверждают обучение мужчин за рубежом". По статистике ГНСУ, только в июле-августе на границе обнаружили около 600 человек с поддельными документами по обучению в зарубежных вузах.

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