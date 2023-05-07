Выезд студентов за границу: могут ли военнообязанные поступать в зарубежные вузы

Скоро начнется вступительная кампания 2023 года. Могут ли студенты мужчины поступать в зарубежные высшие учебные заведения, могут ли выезжать за границу, чтобы там учиться.

Могут ли студенты уезжать за границу

Студенты дневной или дуальной формы обучения могут рассчитывать на отсрочку от призыва. Что касается выезда за границу по состоянию на сегодняшний день студенты украинских и зарубежных вузов не имеют права пересекать границу Украины.

В разъяснении, предоставленном на официальном сайте Государственной пограничной службы от 2 февраля 2023 года отмечается, что "Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются соискателями высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования в Украине, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. мобилизационную подготовку и мобилизацию». Но "данная категория граждан не имеет права выезжать за границу, потому что эта категория указана в абзаце втором части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а не в части первой настоящей статьи".

По словам юриста Владислава Юрчака с начала полномасштабного вторжения в течение определенного периода студенты могли выезжать за границу. С 14 сентября 2022 года из-за массовых спекуляций, к которым прибегали мужчины-студенты, чтобы выехать из Украины, студентам запретили покидать Украину. Студенты начали массово подавать иски в суд, но, по словам Юрчака, "единая судебная практика в этом вопросе отсутствует". Окончательное решение по этому вопросу может приниматься только Верховным Судом.

Но даже получив положительное решение суда, "студенты все равно не могут осуществить пересечение границы, поскольку соответствующее решение об отказе является фактически одноразовым актом и при повторном пересечении такие лица снова получают отказ".

Читайте также: