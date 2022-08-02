Выезд студентов за границу в военное время: разъяснение Госпогранслужбы

Могут ли студенты, которые учатся в Украине выехать на границу, при каких условиях, какие документы нужны — в материале ТСН.ua

В Государственной пограничной службе Украины подробно разъяснили правила выезда студентов за границу во время войны.

Могут ли выехать за корд студенты, которые учатся в Украине

Граждане Украины — мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются соискателями высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования в Украине, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Но эта категория мужчин не имеет права выезжать за границу, поскольку она указана в абзаце втором части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а не в части первой настоящей статьи. Поэтому в соответствии с п. 2-6 Правил данная категория граждан не имеет права выезжать за пределы территории Украины.

Выезд из Украины гражданами Украины осуществляется с учетом требований, предусмотренных для таких лиц Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2-6 Правил в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 настоящих Правил, также имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыва военную службу во время мобилизации. Эта норма не распространяется на лиц, определенных в абзацах 2-8 части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в частности соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной форме получение образования.

Как могут уехать студенты, которые учатся за границей

Соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования (студенты, слушатели) в учебных заведениях и на время объявления мобилизации находились на территории Украины, и не смогли в установленном порядке выехать за пределы Украины для продолжения учебы имеют право на выезд за границу.

Чтобы уехать за границу, они должны иметь следующие документы:

студенческий билет или студенческую визу,

переведенные и нотариально заверенные документы об обучении лица в зарубежном вузе,

военно-учетные документы с записью о предоставлении им отсрочки от призыва (призыва по мобилизации).

справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся за границей по дневной или дуальной формам получения образования.

Выезд студентов-мужчин, только поступивших в заграничный вуз

При пересечении государственной границы Украины студенты должны предъявить соответствующие документы:

студенческий билет или студенческую визу или переведенные и нотариально заверенные документы о зачислении/обучении лица в зарубежном вузе,

военно-учетные документы с записью о предоставлении им отсрочки от призыва (призыва по мобилизации),

справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся за границей по дневной или дуальной формам получения образования.

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