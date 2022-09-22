Выезд транспорта из Запорожья на оккупированную территорию временно отменен

Пробел через гуманитарный коридор на ТОТ в среду, 22 сентября, приостановлен из-за угрозы обстрелов со стороны армии Российской Федерации.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В связи с опасностью артиллерийских обстрелов со стороны российской армии пропуск через гуманитарный коридор на временно оккупированную территорию через Запорожье 22 сентября приостановлен", — говорится в сообщении руководителя области.

Что касается дальнейшей ситуации – следите за сообщениями, подчеркнул Гайдай.

Напомним, утром 22 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате атаки по областному центру погиб один человек. Кроме того, по состоянию на 09:00 известно о по меньшей мере пятерых раненых людях.

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