Как выехать в Канаду по канадской программе CUAET: ошибки в подаче документов / Pexels

Выезд в Канаду беженцев из Украины: программа CUAET и типичные ошибки при подаче документов

Выезд в Канаду беженцев из Украины: программа CUAET и типичные ошибки при подаче документов

Читайте в материале ТСН.ua, какие типичные ошибки допускают украинцы при подаче документов на оформление популярной канадской программы CUAET.

Программа СUAET – это разрешение на экстренный въезд в Канаду. Пока украинцы могут получить временный статус резидента по упрощенным условиям. Получив CUAET можно официально трудоустроиться, обучаться и получать медицинскую помощь. Выезд в Канаду беженцев из Украины по этой программе – одна из возможностей эвакуироваться из опасных регионов. Однако, как рассказывает эмиграционная экспертка Оксана Карбованец в своем профиле Instagram, украинцы регулярно допускают ошибки при подаче документов на ее оформление.

Как выехать в Канаду по программе CUAET: пять ошибок и как их не допустить

Не заполняют анкету отдельно для каждого члена семьи: стоит обратить внимание, даже если несовершеннолетний ребенок вписан в ваш загранпаспорт, нужно заполнять отдельную заявку также и от его имени. Могут пропускать целые периоды в своей карьерной истории: если вы не работали определенное время (например, ухаживали за ребенком, искали новую работу и т.п.), то эту информацию обязательно нужно указывать при оформлении документов. В пункте Residential address указывают прописку: здесь нужно указывать место фактического проживания на момент подачи документов. Нет разрешения отца на въезд детей в другую страну с заверением нотариуса: это необходимо в том случае, если мама выезжает в Канаду одна с детьми, ведь без этого разрешения въезд невозможен. Не добавляют перевод документов на английский или французский: все документы, которые вы прикрепляете к заявлению, должны быть переведены в сертифицированный персонал.

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