Выезд в Польшу: сколько денег нужно украинским беженцам на первое время

Читайте на сайте ТСН.ua, какую сумму денег нужно иметь с собой украинским беженцам на первое время проживания в Польше и где их лучше хранить.

По состоянию на 15 апреля в Польшу уже выехало около 2,7 млн украинцев из-за войны России против Украины. Немало и тех, кто еще не уехал, но собирается делать это в ближайшее время. Поэтому стоит заранее поинтересоваться вопросом, сколько денег нужно на первое время и где их лучше всего хранить.

Если вы собираетесь ехать в Польшу в статусе беженцев, то стоит иметь с собой валюту этой страны на банковских картах. Сейчас количество беженцев достаточно велико, а потому обменники уже переполнены гривной, которую некуда реализовать. Финансовые советники НБУ советуют большую часть средств хранить на банковской карте в злотых или обменять гривны на злотых в обменниках Украины перед поездкой.

Какое количество денег брать с собой украинским беженцам?

По словам экономиста Алексея Куща, чтобы среднестатистическая семья беженцев в Польше комфортно жила и не испытывала потребностей, нужно привезти с собой не менее трех средних заработных плат. А это около 45 тысяч гривен. Этого должно хватить, чтобы снять жилье, питаться и оплачивать коммунальные услуги, пока ищете работу. Однако такие сбережения денег имеют далеко не все украинцы, тем более, после почти двух месяцев войны.

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Если у вас минимальный размер сбережений или их вообще нет, можно воспользоваться льготами, предоставляемыми в Польше и других странах Европы украинским беженцам. Например, все украинцы, пересекшие границу с Польшей после 24 февраля 2022 года, имеют право получить от ООН финансовую помощь в размере 700 злотых (около 4900 гривен). При этом не обязательно иметь PESEL или даже банковский счёт.

Польское правительство также предлагает финансовую помощь беженцам из Украины. Можно получить жилье, питание и необходимую информацию, которая будет полезна для проживания в стране. Есть несколько пунктов, где украинцам могут помочь. Ищите их по следующим адресам:

В этих центрах беженцам из Украины помогают всем, чем могут. Так что, даже если у вас нет сбережений, можете не беспокоиться о жизни в Польше первые недели после прибытия.