Выезд за границу многодетных мужчин – в ГПСУ подтвердили, что могут потребовать документы от ТЦК

На днях в Сети массово начали появляться сообщения о проблемах с выпуском за границу мужчин, в частности, по системе "Шлях", многодетных и мужчин с инвалидностью. Спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил, что из-за неоднократных подделок документов пограничники могут требовать от мужчин, которым разрешено пересекать границу, в том числе многодетных родителей, выписку из протокола ТЦК или запись об отсрочке в документах о военном учете.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Учитывая, что мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанных с многодетностью, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в частности, и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписки из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах", — прокомментировал он.

Напомним, люди жалуются на большие очереди на пунктах пропуска. В частности, пишут, что пограничники еще с 29 декабря перестали выпускать мужчин с инвалидностью третьей группы и сопровождающих людей с инвалидностью. Также есть информация о невыпуске многодетных родителей. А на КПП находятся работники ТЦК и СП.

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