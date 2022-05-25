Кто из мужчин призывного возраста может пересекать границу и на какой срок

Кто из мужчин призывного возраста может пересекать границу и на какой срок

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы и в порядок бронирования военнообязанных.

Изменения касаются сроков пребывания за границей забронированных военнообязанных. Согласно постановлению от 20 мая 2022 г. №615 во время войны могут выезжать за границу водители, железнодорожники и спортсмены.

Водители

Согласно постановлению во время военного состояния разрешен пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины. Решение о выезде за пределы Украины, которое позволяет пересечение государственной границы водителям, принимается Мининфраструктуры Украины или областными, Киевской городской военными администрациями при наличии соответствующего обоснования.

Водители могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

В случае превышения сроков пребывания лиц за границей или изменения цели выезда за границу, Мининфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений.

Выезд за границу разрешен также водителям компаний, имеющих лицензии на право производства хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом. Пересечение государственной границы в таком случае осуществляется только на транспортном средстве, являющемся средством осуществления хозяйственной деятельности лицензиата, полная масса которого составляет 3500 килограммов и более. На одном таком транспортном средстве государственную границу могут одновременно пересекать один водитель на грузовом транспортном средстве лицензиата, 2 водителя на пассажирском транспортном средстве (автобусе) лицензиата.

В таком случае водители могут непрерывно находиться за границей не более 45 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Железнодорожники

Решение о выезде за пределы Украины работников предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги, принимается относительно работников АО "Украинская железная дорога" Мінінфраструктурою, относительно работников предприятий, для которых грузовой железнодорожный транспорт не является основным видом деятельности, - областными, Киевской городской военными администрациями за местонахождением таких предприятий.

Решение о выезде за пределы Украины таких бронированных принимается сроком не более шести месяцев на основании писем предприятий железнодорожного транспорта.

Спортсмены и тренеры, спортивные судьи и других специалистов

Во время военного положения разрешен пропуск за границу спортсменов, включенных в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью, тренеров из состава национальных сборных команд, спортивных судей и других специалистов, обеспечивающих, в частности, организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль и т.д. спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных собраниях, проводимых за границей.

Все они могут находиться за границей не более 30 дней, но не менее срока проведения мероприятия, определенного в Едином календарном плане физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на соответствующий год. Срок пребывания за границей может быть увеличен в случае, если указанные лица будут участвовать в другом спортивном мероприятии в другой стране, определенном Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на соответствующий год, который начинается в течение 10 рабочих дней со дня завершения предыдущего спортивного мероприятия.

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