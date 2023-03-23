Выезд за границу во время военного положения: ГПСУ дала ответ, могут ли выезжать студенты

Могут ли выезжать за границу соискатели высшего и высшего образования, ассистенты — стажеры, аспиранты и докторанты — ответ Государственной пограничной службы Украины

Официальная позиция Государственной пограничной службы по выезду студентов-мужчин остается неизменной.

Поскольку в Украине продолжается военное положение, а Постановление КМУ от 27 января 1995 № 57 содержит запрет на выезд студентов и аспирантов, стажеров, докторантов как иностранных высших учебных заведений, так и украинских вузов, выезд таким студентам или аспирантам за границу запрещен.

Данная позиция подтверждена разъяснением, предоставленным на официальном сайте Государственной пограничной службы от 02 февраля 2023 года.

Как отмечается в разъяснении:

"Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются соискателями высшего и высшего образования, ассистенты — стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования в Украине не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Но "данная категория граждан не имеет права выезжать за границу, потому что эта категория указана в абзаце втором части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а не в части первой настоящей статьи".

То есть при поступлении в иностранный вуз, украинцы получают право на отсрочку от мобилизации, но за границу пограничники не выпустят.

В последнее время студенты пытаются в судебном порядке обжаловать отказ в пересечении границы, ссылаясь на то, что у них есть право на выезд как «военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации». Как отмечают юристы, теоретически это возможно, но только в судебном порядке.

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