Выезжала с АЗС, когда ее охватил огненный шар: появились подробности гибели беременной женщины в Днепре

Погибшая и пострадавшая находились в эпицентре взрыва на АЗС.

В результате российского ракетного удара по Днепру. вечером 26 октября возле АЗС "БРСМ-Нафта" погибли два человека. Среди них – молодая беременная женщина, которая в момент взрыва находилась на пассажирском сиденье автомобиля "Таврия".

Машина уже заправилась и выезжала с АЗС, когда ее охватил огненный шар, рассказал во время брифинга начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Олег Кушнирук.

За рулем автомобиля, который дотла сгорел в результате взрыва, также была женщина. Сейчас она в больнице в тяжелом состоянии.

Фото: 11 канал

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"Судя по обстановке, которая была на время прибытия ГСЧС, они в этот момент заправили автомобиль и уже выезжали с места. Потому что автомобиль находился в нескольких метрах от самой АЗС", — пояснил он.

Кушнирук добавил, что женщины попали в эпицентр взрыва от ракетного удара.

На территории уничтоженной АЗС осталась воронка от российской ракеты. Резервуары с топливом не вспыхнули. По предварительной информации, Россия ударила по Днепру ракетой Х-59.

Фото: 11 канал

Напомним, второй погибший из-за ракетного удара РФ — оператор автомойки, которая расположена возле заправки. Еще четыре человека пострадали. Трое из них, в том числе находившаяся в "Таврии" женщина, в тяжелом состоянии в больнице.

Фото: 11 канал

Фото: 11 канал

Фото: 11 канал

Из-за обстрела Днепра в авто заживо сгорела беременная женщина

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