"Выгодно инвестировали в уничтожение армии РФ": у россиян истерика из-за заявления сенатора США

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и сенатора США Линдси Грэма, последний сделал заявление, по которому у россиян вспыхнула очередная истерика. В частности, Грэм отметил, что Вашингтон выгодно инвестировал в уничтожение армии РФ на войны против Украины.

В ответ рупор Кремля Дмитрий Медведев назвал Грэма "старым дураком".

"Это лучшая трата денег, чем когда-либо", – заявил сенатор.

По его словам, заявление касалось действующего кремлевского режима, оказывающего жестокое кровопролитие.

На что Медведев пригрозил сенатору Грему физической расправой и вспомнил убитых американских политиков.

Прокомментировала слова сенатора и представитель российского МИД Мария Захарова. Она обвинила "инвестиции" США во Второй мировой войне и Холокости.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после победы российский диктатор Владимир Путин окажется на скамье подсудимых вместе с политическим и военным руководством преступного государства.

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