"Выгодно инвестировали в уничтожение армии РФ": у россиян истерика из-за заявления сенатора США

Заявление касалось действующего кремлевского режима, оказывающего жестокое кровопролитие.
Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и сенатора США Линдси Грэма, последний сделал заявление, по которому у россиян вспыхнула очередная истерика. В частности, Грэм отметил, что Вашингтон выгодно инвестировал в уничтожение армии РФ на войны против Украины.
В ответ рупор Кремля Дмитрий Медведев назвал Грэма "старым дураком".
"Это лучшая трата денег, чем когда-либо", – заявил сенатор.
По его словам, заявление касалось действующего кремлевского режима, оказывающего жестокое кровопролитие.
На что Медведев пригрозил сенатору Грему физической расправой и вспомнил убитых американских политиков.
Прокомментировала слова сенатора и представитель российского МИД Мария Захарова. Она обвинила "инвестиции" США во Второй мировой войне и Холокости.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после победы российский диктатор Владимир Путин окажется на скамье подсудимых вместе с политическим и военным руководством преступного государства.
Читайте также:
- Лукашенко призвал страны СНГ вступать в "Союзное государство" ради ядерного оружия
- У Зеленского назвали основное условие для мирных переговоров с РФ: "После этого будет разговор"
- Увеличение тарифов на электроэнергию: в Раде рассказали, насколько вырастет сумма в платежках