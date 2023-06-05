"Выгодно только ВСУ": Гиркин раскритиковал Пригожина за планы запустить "вагнеровцев" на Белгородщину

Террорист также отметил, что в Белгородской области российские власти оказались в положении "попавшего на вилку червя".

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подверг критике заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина о возможном заходе наемников в Белгородскую область РФ для подавления сил повстанцев.

Об этом Гиркин написал в Сети.

Террорист в своем сообщении отметил, что в связи с массированным обстрелом и боями в Белгородской области российские власти оказались в положении "попавшего на вилку червя".

"Противник "поставил на уши" густонаселенную и достаточно благополучную (по российским меркам) область, а Кремль ничего не может сделать, чтобы Белгородщина не превратилась в такое же постоянное поле боя, каким 9 лет является Донбасс", – говорится в заявлении Гиркина.

По его мнению, передислокация наемников "Вагнера" из украинского Бахмута в российское Шебекино выгодна, прежде всего, ВСУ.

"Анонсированное главным болтуном оркестра Пригожиным "самостоятельное" перемещение выведенного из Бахмута "Вагнера" под Шебекино — как раз выгодно именно и только ВСУ. Именно такого результата противник и хочет — чтобы образовавшийся большой (хотя и сильно потрепанный) резерв был втянут в очередные (вроде Бахмута) стратегически бессмысленные и кровавые бои где-то в Волчанске. А враг ударит своими отборными соединениями где-то в другом месте", – поделился своим мнением российский террорист.

Заявление Пригожина о заходе "Вагнера" на Белгородщину

3 июня Пригожин заявил, что наемники "Вагнера" отправятся воевать в Белгородскую область, и не будут спрашивать ради этого разрешения у Минобороны РФ: "Мы придем и защитим наш русский народ и всех проживающих там. Ждать чьего-то приглашения или разрешения мы не будем". Пригожин также указал, что для "защиты" региона "вагнеровцы" нуждаются в боеприпасах.

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Пока российские террористы рассуждают, что делать с ситуацией в Белгородской области, повстанцы из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" 4 июня продолжили бои с российскими войсками в Белгородской области. Добровольцы заявили о своем заходе в пригород Шебекино.

В Кремле до сих пор не знают, как реагировать на рейды РБК и ЛРС в Белгородскую область, так что в информационном пространстве происходит хаос. Так, Минобороны РФ отчитывается о вытеснении повстанцев из региона на территорию Украины. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявляет, что вблизи поселка Таволжанка продолжаются бои.

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