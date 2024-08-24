Выгорел дотла: россияне уничтожили краеведческий музей в Гуйляйполе

Российская армия уничтожила уничтоживший краеведческий музей в Гуйляйполе, что в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла.

"В течение суток россияне нанесли 306 ударов по 9 населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов. Били из авиации, РСЗО, танков, артиллерии, применили БпЛА. Информация о пострадавших не поступала", — указано в сообщении.

Стражи порядка зафиксировали последствия очередной российской атаки.

Кроме того, стало известно, что в результате удара по Херсону погиб полицейский и пострадал младенец.

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