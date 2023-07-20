Выход РФ из "зернового соглашения": разведка Британии объяснила цель Кремля

Российская армия может нанести удары по гражданским судам в Черном море.

РФ вышла из "зернового соглашения" из-за того, что "инициатива" больше не отвечает ее интересам.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании.

Как отмечают в разведке, отказ РФ от инициативы буквально свел на нет соглашение о безопасности, которое обеспечивало проход судов, экспортирующих зерно из Украины.

В то же время РФ свой выход из соглашения объясняет тем, что гражданские суда якобы подвергаются опасности от украинских мин, мол, Украина использует зерновой коридор в военных целях.

"Российский Черноморский флот, вероятно, теперь будет играть более активную роль в препятствии любой продолжающейся торговле. Однако операции по блокаде ЧФ будут подвергаться опасности со стороны украинских надводных кораблей без экипажа и крылатых ракет береговой обороны", — добавляют в разведке. .

Тем временем в Белом доме предупреждают, что российская армия может нанести удары по гражданским судам в Черном море. Более того — обвинить в этих атаках РФ может Украину.

Читайте также: