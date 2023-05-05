Выход террористов "Вагнера" из Бахмута: в ВСУ прокомментировали заявление Пригожина

Руководитель ПВК Вагнера Пригожин заявил о выходе войск из Бахмутского направления. Эти заявления в ВСУ воспринимают как привлечение к себе внимания.

Об этом со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, пишет ВВС Украина.

"В течение месяцев Пригожин пытается делать эпатажные заявления, чтобы привлечь к себе внимание", — сказал спикер Восточной группировки войск.

По его словам, Пригожину это нужно по двум причинам: поскольку у террористов заканчивается личный состав, а также потому, что продолжается внутреннее противостояние в российском военном руководстве.

Он также добавил, что у "Вагнеровцев" есть дефицит не боеприпасов, а людей. За последние сутки было уничтожено 137 оккупантов, еще более 200 получили ранения. В то же время руководство РФ не отправляет террористам на помощь людей в том количестве, сколько Пригожину хотелось бы.

"Следовательно они ищут причины, чтобы уйти", — предполагает военный.

Напомним, что Пригожин показал тела убитых наемников ППК "Вагнера", чтобы заставить Кремль предоставить боеприпасы.

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