Выход "вагнеровцев" из Бахмута: Данилов рассказал, что будет дальше с наемниками Пригожина

"Вагнеровцы" выходят из Бахмута, но прекращать воевать с Украиной не собираются.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что наемники ЧВК "Вагнера" после ухода из Бахмута продолжат воевать против Украины.

Об этом он сказал в интервью BBC.

По словам Данилова, сейчас часть наемников "Вагнера" отступает из Бахмута, но они лишь перегруппировываются и снова продолжат атаковать.

"Да, это происходит. Но это не значит, что они прекратят с нами воевать. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах… они перегруппируются на других трех локациях", – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Украина контролирует "лишь небольшую часть города, и мы это признаем. Но нужно иметь в виду, что Бахмут сыграл большую роль в этой войне".

"Бахмут — это наша земля, наша территория, и мы должны ее защищать. Если мы начнем выходить из каждого населенного пункта, это может привести нас к нашей западной границе, как хотел Путин с первых дней войны", — подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что с 25 мая планирует вывести свои войска из Бахмута. Продлится это до 1 июня. Их на позициях заменит регулярная армия РФ.

Кроме того, уход наемников Пригожина также подтверждает Министерство обороны Украины. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что Пригожин "латентно капитулирует".

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