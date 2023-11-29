Выход войны за пределы востока и юга Украины: эксперт оценил заявление Наева

Очевидно, что ситуация на поле боя будет определяться ресурсными возможностями. Такой же логикой руководствуется и Наев, описывающий варианты развития ситуации.

Заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева о риске того, что война снова может выйти за пределы востока и юга Украины, – это критический вариант. Военные всегда готовятся к худшему.

Такое мнение экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев высказал в интервью OBOZ.UA.

Селезнев обратил внимание, что военные всегда рассматривают самые кризисные, самые неблагоприятные варианты развития ситуации на поле боя.

"Поэтому заявления генерала Наева не должны удивлять чиновников, четко понимающих тенденцию развития ситуации на поле боя. Это не означает, что реализуется именно этот неблагоприятный для Украины вариант. Но украинские военнослужащие, как и военнослужащие других стран мира, всегда готовятся к худшему", – объяснил эксперт.

Он также отметил, что Наев отвечает за северное направление, то есть за оборону украинских границ на территории Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей, поэтому уделяет им большое внимание.

Угроза с территории Беларуси

Селезнев напомнил заявление нардепа от "Слуги народа" Давида Арахамии о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко гарантировал неучастие своей армии в боевых действиях против Украины. Однако Лукашенко не гарантировал, что территория Беларуси и ее воздушное пространство не будут использоваться Россией для агрессии против Украины.

"Что ожидается в перспективе? Очевидно, что постоянно находящаяся на территории РБ тысяча "вагнеровцев" точно не является той критической массой личного состава, которая коренным образом может изменить ситуацию на поле боя на северном фасе российско-украинского фронта", — убежден экс-спикер Генштаба.

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Он добавил, что с территории Беларуси в Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области иногда пытаются прорваться российские ДРГ. Однако Силы обороны Украины "их отлавливают, уничтожают или просто отбрасывают за пределы территории".

Выйдет ли война за пределы востока и юга

"В любом случае очевидно, что ситуация на поле боя будет определяться ресурсными возможностями. Такой же логикой руководствуется и генерал Наев, когда описывает варианты развития ситуации. Если у российской армии будет соответствующий ресурс, она будет пытаться атаковать и на других участках фронта, а не только там, где сейчас происходят активные боевые столкновения", – объяснил военный эксперт.

Напомним, в комментарии западным СМИ Наев сказал, что Россия продолжает производство оружия и совершенствует свои технологии. Если этому не помешать, война снова может выйти за пределы востока и юга Украины.

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